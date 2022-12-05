Анфиса Резцова о словах Скара: «Я давно уже озвучила, кто есть такой Губерниев. Норвежский лыжник прав»

Трехкратная олимпийская чемпионка отреагировала на слова норвежского лыжника , назвавшего комментатора идиотом.

«Разделяю ли я мнение норвежского лыжника? Сейчас это озвучивать не буду, я давно уже озвучила, кто есть такой Губерниев.

Он очень много лишнего говорит про всех, и про наших в частности. Поэтому лыжник прав, что так высказался про Губерниева», – сказала Резцова.

Норвежский лыжник Скар о Губерниеве: «Нет смысла комментировать то, что говорит такой идиот»