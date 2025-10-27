  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • «В словах Степановой есть и доля шутки, и доля бреда». Фермойлен о предложении забеременеть, чтобы не проходить допинг-тесты
«В словах Степановой есть и доля шутки, и доля бреда». Фермойлен о предложении забеременеть, чтобы не проходить допинг-тесты

Австрийский лыжник ответил Веронике Степановой на слова о беременности.

Ранее австриец Мика Фермойлен заявил, что ситуация с допинг-тестами в России вызывает беспокойство у иностранных спортсменов. В частности, он указал, что олимпийскую чемпионку Степанову проверяли только один раз за полтора года, на что Вероника ответила: «Так забеременей, какие проблемы! Даже WADA не додумалось еще беременных и кормящих матерей проверять».

«Степанова предложила мне забеременеть? Это не поможет, потому что даже беременных продолжают проверять на допинг. Вероника постоянно говорит, что хочет вернуться на мировые соревнования после беременности. До завершения карьеры каждый спортсмен находится под контролем WADA. Беременность никак на это не влияет.

В этих ее словах есть и доля шутки, и доля бреда. Если она так пошутила, я не считаю это смешным. Меня тоже действительно беспокоит ситуация с проверками на допинг в России. Это не претензия конкретно к Веронике, а ко всей системе. Возможно, у других спортсменов ситуация иная, но я увидел конкретный пример», – сказал Фермойлен.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoсборная Австрии жен
Мика Фермойлен
logoВероника Степанова
logoсборная России (лыжные гонки)
logoдопинг
logoWADA
лыжные гонки
