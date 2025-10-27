Губерниев об идее альтернативной Олимпиады: «Не думаю, что дело дойдет до новых Игр дружбы, тем более мы еще старые не провели»
По информации портала Odds, в России обсуждают вариант с проведением альтернативных Игр-2026 – на фоне недопуска спортсменов на международную арену.
«Не думаю, что это будет альтернатива Олимпийским играм. Не надо говорить слово «альтернатива». У биатлонистов, например, главный старт сезона в феврале в Сочи. Другие варианты соревнований для наших спортсменов, не допущенных на международные старты, и раньше были в календаре, и сейчас будут.
Не думаю, что дело дойдет до новых Игр дружбы, тем более мы еще старые не провели. В любом случае главные старты для спортсменов из зимних видов спорта состоятся в этом сезоне, они нужны для того, чтобы выявить сильнейших российских атлетов. Государство, Министерство спорта России, Олимпийский комитет России, федерации все организуют, безусловно», – сказал спортивный комментатор Губерниев.
Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.