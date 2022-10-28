Тренер сборной Германии: «В новом сезоне некоторые этапы Кубка мира будут отменять. Из-за цен на электроэнергию будет сложно делать снег»

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Тренер сборной Германии по лыжным гонкам Петер Шликенридер считает, что в сезоне-2022/23 будут отменяться этапы Кубка мира по лыжам и биатлону из-за энергетического кризиса.

«Энергетический кризис и цены на электроэнергию не позволяют организаторам производить много снега. А снег является для нас важной основой.

Мы также увидим отмену соревнований, особенно там, где организаторы не захотят производить снег», – сказал Шликенридер.

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