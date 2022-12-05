Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Бейтостолене

С 9 по 11 декабря в норвежском Бейтостолене пройдет третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание трансляций.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

3-й этап

Бейтостолен, Норвегия

Расписание трансляций

9 декабря, пятница

Спринт, классический стиль, мужчины и женщины

Квалификация – 11:30

Финалы – 14:00 Матч! Арена

10 декабря, суббота

10 км, классический стиль, раздельный старт, женщины

12:00

10 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины

14:15 Матч! Арена

11 декабря, воскресенье

Смешанная эстафете

15:00 Матч! Арена

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское. Указаны только прямые трансляции.