Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Бейтостолене
С 9 по 11 декабря в норвежском Бейтостолене пройдет третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание трансляций.
Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам
3-й этап
Бейтостолен, Норвегия
Расписание трансляций
9 декабря, пятница
Спринт, классический стиль, мужчины и женщины
Квалификация – 11:30
Финалы – 14:00 Матч! Арена
10 декабря, суббота
10 км, классический стиль, раздельный старт, женщины
12:00
10 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины
14:15 Матч! Арена
11 декабря, воскресенье
Смешанная эстафете
15:00 Матч! Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское. Указаны только прямые трансляции.
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