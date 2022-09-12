Вяльбе о трансляциях лыжных гонок: «Матч ТВ» к нам не обращались. Права мы продали «Телеспорту», который ведет переговоры со всеми компаниями»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что права на трансляцию внутрироссийских соревнований по лыжным гонкам принадлежат компании «Телеспорт».

Ранее комментатор сообщил, что «Матч ТВ» зимой не покажет внутрироссийские лыжные старты: «ФЛГР сбагрила права на зимние старты сторонней организации».

«Я ничего по этому поводу сказать не могу, потому что там (на «Матч ТВ») не работаю, к нам они не обращались. Права мы продали «Телеспорту», который ведет переговоры со всеми компаниями», – сказала Вяльбе.

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