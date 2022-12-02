Проект «На лыжи» при поддержке Вяльбе организует трансляции спринтов на Кубке России в Вершине Теи с профессиональными камерами

Проект «На лыжи» при поддержке организует трансляции спринтов на втором этапе Кубка России в Вершине Теи с профессиональными камерами.

Предыдущие гонки можно было посмотреть только с веб-камер.

«Друзья, завтра на YouTube-канале проекта «На лыжи!» и на нашей странице ВКонтакте вы сможете посмотреть финалы в прямом эфире.

Трансляция организована при поддержке и Елены Валерьевны Вяльбе, администрации Абакана и лично мэра Лемина Алексея Викторовича, телеканал «Абакан 24».

Права на интернет-трансляцию принадлежат «Абакан 24» и проекту «На лыжи!». Просим отнестись к этому с уважением и пониманием.

Заранее предупреждаем, что это пробная трансляция, но с профессиональными камерами и тв-специалистами. Надеемся, все пройдёт хорошо! Запасной вариант с нашими эфирами ВКонтакте будет «на подхвате» в случае непредвиденных обстоятельств», – сообщили организаторы проекта.

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