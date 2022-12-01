Губерниев о непоказе лыж на ТВ: «Лыжи вместо того, чтобы стать большими, станут маленькими и никому не нужными, но всех, видимо, устраивает»
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о непоказе Кубка России по лыжным гонкам на ТВ.
Сегодня Александр Большунов и Наталья Непряева одержали победы в классических «разделках». Соревнования транслировал проект «На лыжи!»
«Выиграли лидеры Большунов и Непряева, как и должны были. Лишний раз можно сказать, что все молчат и всех это устраивает. Большунова и Непряеву устраивает, что их не показывают, и они все молчат.
Комитет спортсменов не хотят создать. Спросить у федерации и лично у госпожи Вяльбе: почему нас не показывают? Почему компании, которой продали права, не обеспечивают хотя бы интернет на гонках?
Мы будем изучать лыжи по картам Витуса Беринга и дальше продолжать это делать! Никто ничего не видел, и всех это устраивает, ну и хорошо. А биатлон увидят все! В многочисленных повторах!
Федерация биатлона думает о спортсменах, людях и о большой стране. А лыжи вместо того, чтобы стать большими, снова станут маленькими и никому не нужными, но всех это, видимо, устраивает», – сказал Губерниев.
Показ лыж – катастрофа: Губерниев громит Вяльбе, а она только раздражается в ответ. Кто виноват на самом деле?
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