Васильев о переизбрании Баньки на пост главы WADA: «Этот польский деятель создает условия, чтобы норвежцы могли выигрывать все, обложившись справками»
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал переизбрание президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки на новый срок.
«Судя по тому, как польский наш «друг» управлял WADA в предыдущий период, ничего хорошего это не сулит. И ничего хорошего я и не жду от него. Может быть, даже будет еще хуже для нас. До переизбрания он еще, может быть, более‑менее старался себя сдерживать, а сейчас, когда его переизбрали на новый срок, он оторвется по полной программе на нас.
Сейчас они издеваются над нашей Валиевой, несовершеннолетней спортсменкой, ребенком, с которым произошло все это несчастье. Также они хотят лишить медали ее и всех остальных спортсменов, ставших на Олимпиаде первыми в командных соревнованиях по фигурному катанию. Печально это все.
В целом же все то, что сейчас происходит, ведет не к развитию олимпийского движения, а к его полной деградации. К сожалению, Томас Бах и подобные ему ведут деструктивную деятельность. Он говорит, что спортсмены не должны страдать из‑за политических вопросов, но на самом деле все делает наоборот. С этими людьми ничего хорошего олимпийскому движению ждать не стоит.
В то же время этот польский деятель Банька во многом создает такие условия, чтобы норвежцы в биатлоне могли выигрывать все, обложившись справками. Вот уже и норвежские лыжницы делают признания. Марит Бьорген, например, рассказала, что, оказывается, она использовала допинг. Но никто на это даже не отреагировал», – сказал Васильев.
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