Васильев о переизбрании Баньки на пост главы WADA: «Этот польский деятель создает условия, чтобы норвежцы могли выигрывать все, обложившись справками»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал переизбрание президента Всемирного антидопингового агентства ( ) Витольда Баньки на новый срок.

«Судя по тому, как польский наш «друг» управлял WADA в предыдущий период, ничего хорошего это не сулит. И ничего хорошего я и не жду от него. Может быть, даже будет еще хуже для нас. До переизбрания он еще, может быть, более‑менее старался себя сдерживать, а сейчас, когда его переизбрали на новый срок, он оторвется по полной программе на нас.

Сейчас они издеваются над нашей Валиевой, несовершеннолетней спортсменкой, ребенком, с которым произошло все это несчастье. Также они хотят лишить медали ее и всех остальных спортсменов, ставших на Олимпиаде первыми в командных соревнованиях по фигурному катанию. Печально это все.

В целом же все то, что сейчас происходит, ведет не к развитию олимпийского движения, а к его полной деградации. К сожалению, и подобные ему ведут деструктивную деятельность. Он говорит, что спортсмены не должны страдать из‑за политических вопросов, но на самом деле все делает наоборот. С этими людьми ничего хорошего олимпийскому движению ждать не стоит.

В то же время этот польский деятель Банька во многом создает такие условия, чтобы норвежцы в биатлоне могли выигрывать все, обложившись справками. Вот уже и норвежские лыжницы делают признания. , например, рассказала, что, оказывается, она использовала допинг. Но никто на это даже не отреагировал», – сказал Васильев.

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