Бородавко о том, что федерация просила Йохауг молчать о положительной допинг-пробе: «Это говорит, что далеко не все чисто в Норвегии»

Тренер сборной России по лыжным гонкам высказался о признании четырехкратной олимпийской чемпионки в том, что Федерация лыжных видов спорта Норвегии просила ее молчать о положительной допинг-пробе.

– Удивило признание Терезы Йохауг, которая рассказала о попытке норвежской федерации уговорить ее умолчать о допинг-случае?

– Нисколько. Ведь это не первый такой случай, в своей книге тоже писала о подобном. Это говорит о том, что далеко не все чисто в Норвегии.

Все те люди, которые много лет пытались и до сих пор пытаются очернить российский спорт, должны немедленно уйти в отставку. Их вообще нужно пожизненно от спорта отстранить, ведь они провоцировали спортсменов, с их подачи и были допинг-скандалы.

За сокрытие таких вещей должно применить самые строгие санкции. А если этого не будет, то совершенно очевидно, что существует сговор определенных стран, которые так и продолжат скрывать информацию о нарушениях.

Бедная Маша Шарапова за какой-то мельдоний по полной программе получила, а за анаболики люди вообще без наказаний остались. Разве это не предвзятое отношение к российскому спорту? – сказал Бородавко.

Федерация лыжных видов спорта Норвегии просила Йохауг молчать о положительной допинг-пробе перед стартом сезона-2016/17