Фоссесхолм о ситуации с Антидопинговым агентством Норвегии: «Мы об этом не думали, следовало поднять вопрос ранее. Надеемся, решение найдется»

Норвежские лыжницы Марит Бьорген и Хелене Марие Фоссесхолм оценили ситуацию в отношении Антидопингового агентства Норвегии.

Сообщалось, что организация может лишиться статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу из-за проблем с норвежским законодательством: спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет не могут проходить допинг-тестирование без согласия родителей. За последние два года никто из несовершеннолетних атлетов страны не сдавал тесты без предупреждения о визите допинг-офицеров.

«Я понимаю, что возникает такая реакция и спекуляции. У нас есть 18-летние спортсмены, выступающие на ЧМ и ОИ, которых, возможно, не тестировали. Поэтому я понимаю, что есть реакция», – отметила Бьорген.

По мнению Фоссесхолм, которой исполнилось 18 лет еще до вступления закона в силу в 2019-м, о проблеме стоило заговорить раньше.

– Нам было бы лучше обойтись без этой ситуации. Жаль, что так получилось. Мы об этом и не думали, следовало поднять вопрос ранее. Надеемся, что решение найдется.

– Каково попасть под подозрения из-за лазеек в норвежских законах?

– Скажу честно. Если бы я ходила и думала об этом, то потеряла бы много сил. Как спортсмены мы не так много можем сделать, но в неловкое положение попали именно мы», – сказала Фоссесхолм.

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