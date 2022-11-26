Лыжи. Кубок мира. Андерссон стартует 1-й в коньковом пасьюте на 20 км, Карлссон – 2-й, Калво – 4-й, Пярмякоски – 5-й

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27 ноября на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке женщины пробегут гонку преследования на 20 км свободным стилем.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

Рука, Финляндия

Женщины

20 км, гонка преследования, свободный стиль

Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Эбба Андерссон (Швеция) 

2. Фрида Карлссон (Швеция) – 6,0

3. Катарина Хенниг (Германия) – 13,0

4. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 14,0

5. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 18,0

6. Хайди Венг (Норвегия) – 21,0

7. Рози Бреннан (США) – 29,0

8. Майя Далквист (Швеция) – 31,0

9. Тириль Венг (Норвегия) – 36,20

10. Кертту Нисканен (Финляндия) – 38,0...

13. Виктория Карл (Германия) – 45,0

14. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 54,0...

16. Эмма Рибом (Швеция) – 1.04,0...

19. Джесси Диггинс (США) – 1.18,0

Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке

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