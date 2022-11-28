Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере

2-4 декабря в норвежском Лиллехаммере пройдет второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

Лиллехаммер, Норвегия

Расписание трансляций

2 декабря, пятница

10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины

12:55 Матч! Арена

10 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины

14:40 Матч! Арена

3 декабря, суббота

Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины

Квалификация – 11:30

Финалы – 13:55 Матч! Арена

4 декабря, воскресенье

20 км, классический стиль, масс-старт, женщины

12:45

20 км, классический стиль, масс-старт, мужчины

14:55 Матч! Арена

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское. Указаны только прямые трансляции.