Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере
2-4 декабря в норвежском Лиллехаммере пройдет второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.
Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам
Лиллехаммер, Норвегия
Расписание трансляций
2 декабря, пятница
10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины
12:55 Матч! Арена
10 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины
14:40 Матч! Арена
3 декабря, суббота
Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины
Квалификация – 11:30
Финалы – 13:55 Матч! Арена
4 декабря, воскресенье
20 км, классический стиль, масс-старт, женщины
12:45
20 км, классический стиль, масс-старт, мужчины
14:55 Матч! Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское. Указаны только прямые трансляции.
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