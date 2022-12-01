Лыжи. Кубок мира. Карлссон, Фоссесхолм, Андерссон, Пярмякоски, Хайди и Тириль Венг пробегут коньковую «разделку» на 10 км

2 декабря на втором этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере женщины пробегут коньковую «разделку» на 10 км.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

2-й этап

Лиллехаммер, Норвегия

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена

Старт-лист

26. Лотта Венг (Норвегия)

28. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)

30. Катарина Хенниг (Германия)

34. Фрида Карлссон (Швеция)

36. Хайди Венг (Норвегия)

38. Эбба Андерссон (Швеция)

40. Криста Пярмякоски (Финляндия)

42. Силье Теодорсен (Норвегия)

44. Кертту Нисканен (Финляндия)

46. Виктория Карл (Германия)

50. Тириль Венг (Норвегия)

52. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)

54. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)

56. Джесси Диггинс (США)

Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере