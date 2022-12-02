Клэбо рассказал, что нервничает перед стартами: «Подпрыгиваю с самого утра, кажется, что пульс под сотню. Хорошего в этом мало»

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам признался, что нервничает перед стартами.

«Нервы – обязательная штука. Соревновательные нервы не всегда приятны, но должны присутствовать, чтобы я показал результат.

В моем случае я замечаю, что подпрыгиваю с самого утра, кажется, что пульс под сотню – он, во всяком случае, выше, чем обычно. И хорошего в этом мало.

И еще бегаю в туалет по маленькому как минимум 4-5 раз за утро», – рассказал Клэбо.

«Мы встретимся, когда закончатся боевые действия». Между Клэбо и Большуновым тысячи км, но они помнят друг о друге