Клэбо рассказал, что нервничает перед стартами: «Подпрыгиваю с самого утра, кажется, что пульс под сотню. Хорошего в этом мало»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Лыжи

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо признался, что нервничает перед стартами.

«Нервы – обязательная штука. Соревновательные нервы не всегда приятны, но должны присутствовать, чтобы я показал результат.

В моем случае я замечаю, что подпрыгиваю с самого утра, кажется, что пульс под сотню – он, во всяком случае, выше, чем обычно. И хорошего в этом мало.

И еще бегаю в туалет по маленькому как минимум 4-5 раз за утро», – рассказал Клэбо.

«Мы встретимся, когда закончатся боевые действия». Между Клэбо и Большуновым тысячи км, но они помнят друг о друге

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные