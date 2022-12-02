Клэбо рассказал, что нервничает перед стартами: «Подпрыгиваю с самого утра, кажется, что пульс под сотню. Хорошего в этом мало»
Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо признался, что нервничает перед стартами.
«Нервы – обязательная штука. Соревновательные нервы не всегда приятны, но должны присутствовать, чтобы я показал результат.
В моем случае я замечаю, что подпрыгиваю с самого утра, кажется, что пульс под сотню – он, во всяком случае, выше, чем обычно. И хорошего в этом мало.
И еще бегаю в туалет по маленькому как минимум 4-5 раз за утро», – рассказал Клэбо.
«Мы встретимся, когда закончатся боевые действия». Между Клэбо и Большуновым тысячи км, но они помнят друг о друге
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