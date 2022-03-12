Лыжи. Кубок мира. Нисканен, Ниенге, Крюгер, Рете, Масгрэйв, Поромаа пробегут «разделку» на 15 км свободным стилем

12 марта в шведском Фалуне на этапе Кубка мира по лыжным гонкам мужчины пробегут гонку на 15 км с раздельным стартом свободным стилем.

Сборная России отстранена от участия в соревнованиях.

Кубок мира по лыжным гонкам

Фалун, Швеция

Мужчины

15 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 13:30 по московскому времени.

Старт-лист

33. Оскар Свенссон (Швеция)

35. (Швеция)

42. (Финляндия)

44. Ниенге (Норвегия)

46. (Норвегия)

48. Крюгер (Норвегия)

50. (Норвегия)

54. (Норвегия)

58. Франческо де Фабиани (Италия)

60. Вильям Поромаа (Финляндия)

66. (Великобритания)

70. (Италия)