Лыжи. Кубок России. Большунов, Коростелев, Спицов, Червоткин, Якимушкин и Мальцев пробегут гонку на 15 км классикой

1 декабря на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи пройдет мужская гонка на 15 км классическим стилем с раздельным стартом.

Лыжные гонки

Вершина Теи

Мужины

15 км, классический стиль, раздельный старт

Начало – 9:30 по московскому времени, прямая трансляция – страница проекта «На лыжи!» Вконтакте

Старт-лист

3.

8.

18.

20.

24.

30. Сергей Волков

34.

35.

36.

37.

39. Никита Денисов

41. Иван Горбунов

42. Антон Тимашов

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Расписание второго этапа Кубка России по лыжам в Вершине Теи