Лыжи. Кубок России. Большунов, Коростелев, Спицов, Червоткин, Якимушкин и Мальцев пробегут гонку на 15 км классикой

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Волков Глеб Ретивых Кубок России Ермил Вокуев Артем Мальцев Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Андрей Собакарев Сергей Ардашев Александр Терентьев Илья Порошкин Дмитрий Жуль Антон Тимашов Иван Горбунов Савелий Коростелев Никита Денисов Александр Ившин Лыжи

1 декабря на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи пройдет мужская гонка на 15 км классическим стилем с раздельным стартом.

Лыжные гонки

Кубок России

Вершина Теи

Мужины

15 км, классический стиль, раздельный старт

Начало – 9:30 по московскому времени, прямая трансляция – страница проекта «На лыжи!» Вконтакте

Старт-лист

3. Александр Терентьев

8. Глеб Ретивых

18. Александр Ившин

20. Алексей Червоткин

24. Ермил Вокуев

30. Сергей Волков

34. Илья Семиков

35. Сергей Ардашев

36. Андрей Собакарев

37. Дмитрий Жуль

39. Никита Денисов

41. Иван Горбунов

42. Антон Тимашов

43. Илья Порошкин

44. Иван Якимушкин

45. Андрей Мельниченко

46. Денис Спицов

47. Александр Большунов

48. Савелий Коростелев

49. Артем Мальцев

Расписание второго этапа Кубка России по лыжам в Вершине Теи

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