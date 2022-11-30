Лыжи. Кубок России. Большунов, Коростелев, Спицов, Червоткин, Якимушкин и Мальцев пробегут гонку на 15 км классикой
1 декабря на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи пройдет мужская гонка на 15 км классическим стилем с раздельным стартом.
Лыжные гонки
Вершина Теи
Мужины
15 км, классический стиль, раздельный старт
Начало – 9:30 по московскому времени, прямая трансляция – страница проекта «На лыжи!» Вконтакте
Старт-лист
8. Глеб Ретивых
18. Александр Ившин
24. Ермил Вокуев
30. Сергей Волков
34. Илья Семиков
35. Сергей Ардашев
36. Андрей Собакарев
37. Дмитрий Жуль
39. Никита Денисов
41. Иван Горбунов
42. Антон Тимашов
43. Илья Порошкин
44. Иван Якимушкин
46. Денис Спицов
49. Артем Мальцев
Расписание второго этапа Кубка России по лыжам в Вершине Теи
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