Расписание второго этапа Кубка России по лыжам в Вершине Теи
С 30 ноября по 4 декабря в Вершине Теи пройдет второй этап Кубка России по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.
Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам
Вершина Теи
Расписание трансляций
30 ноября, среда
Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины
1 декабря, четверг
10 км, классический стиль, раздельный старт, женщины
15 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины
3 декабря, суббота
Спринт, классический стиль, мужчины и женщины
4 декабря, воскресенье
10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины
15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок будет добавлено позднее.
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