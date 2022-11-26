Расписание второго этапа Кубка России по лыжам в Вершине Теи

С 30 ноября по 4 декабря в Вершине Теи пройдет второй этап Кубка России по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам

Вершина Теи

Расписание трансляций

30 ноября, среда

Спринт, свободный стиль, мужчины и женщины

1 декабря, четверг

10 км, классический стиль, раздельный старт, женщины

15 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины

3 декабря, суббота

Спринт, классический стиль, мужчины и женщины

4 декабря, воскресенье

10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины

15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок будет добавлено позднее.

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