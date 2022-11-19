Лыжи. Кубок России. Большунов, Спицов, Червоткин, Якимушкин и Мальцев пробегут гонку на 10 км свободным стилем
20 ноября на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи мужчины пробегут гонку на 10 км свободным стилем.
Лыжные гонки
Кубок России
Вершина Теи
Мужчины
10 км, раздельный старт, свободный стиль
Начало – 8:30 по московскому времени
Старт-лист
17. Глеб Ретивых
23. Андрей Мельниченко
24. Илья Порошкин
25. Илья Семиков
26. Артем Мальцев
27. Иван Якимушкин
28. Денис Спицов
31. Андрей Кузнецов
39. Евгений Белов
41. Сергей Ардашев
42. Савелий Коростелев
47. Александр Ившин
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