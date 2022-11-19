Лыжи. Кубок России. Большунов, Спицов, Червоткин, Якимушкин и Мальцев пробегут гонку на 10 км свободным стилем

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Евгений Белов Глеб Ретивых Кубок России Артем Мальцев Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Сергей Ардашев Александр Терентьев Андрей Кузнецов Илья Порошкин Савелий Коростелев Александр Ившин Лыжи

20 ноября на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи мужчины пробегут гонку на 10 км свободным стилем.

Лыжные гонки

Кубок России

Вершина Теи

Мужчины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 8:30 по московскому времени

Старт-лист

11. Александр Терентьев

17. Глеб Ретивых

23. Андрей Мельниченко

24. Илья Порошкин

25. Илья Семиков

26. Артем Мальцев

27. Иван Якимушкин

28. Денис Спицов

29. Алексей Червоткин

30. Александр Большунов

31. Андрей Кузнецов

39. Евгений Белов

41. Сергей Ардашев

42. Савелий Коростелев

47. Александр Ившин

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