Лыжи. Кубок России. Большунов, Терентьев, Ретивых, Якимушкин и Мальцев выступят в классическом спринте

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Андрей Парфенов Станислав Волженцев Евгений Белов Алексей Виценко Глеб Ретивых Кубок России Ермил Вокуев Артем Мальцев Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Андрей Собакарев Сергей Ардашев Александр Терентьев Андрей Кузнецов Илья Порошкин Андрей Краснов Денис Филимонов Федор Назаров Савелий Коростелев Александр Ившин Лыжи

19 ноября в Вершине Теи стартует первый этап Кубка России по лыжным гонкам. Мужчины пробегут классический спринт.

Лыжные гонки

Кубок России

Вершина Теи

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 7:40 по московскому времени, начало финалов – 9:00 по московскому времени

Прямая трансляция – в группе проекта «На лыжи!»

Старт-лист

18. Илья Семиков

20. Андрей Мельниченко

22. Савелий Коростелев

25. Артем Мальцев

26. Иван Якимушкин

27. Андрей Кузнецов

28. Глеб Ретивых

29. Александр Большунов

30. Александр Терентьев

33. Денис Филимонов

35. Илья Порошкин

36. Андрей Собакарев

37. Сергей Ардашев

38. Андрей Краснов

40. Алексей Виценко

43. Федор Назаров

44. Евгений Белов

47. Ермил Вокуев

48. Андрей Парфенов

63. Денис Спицов

72. Станислав Волженцев

76. Алексей Червоткин

77. Александр Ившин

🤦‍♂️ Наши лыжи покажут... с веб-камер. Это из-за конфликта Вяльбе и «Матч ТВ», но не только

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