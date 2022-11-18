Лыжи. Кубок России. Большунов, Терентьев, Ретивых, Якимушкин и Мальцев выступят в классическом спринте
19 ноября в Вершине Теи стартует первый этап Кубка России по лыжным гонкам. Мужчины пробегут классический спринт.
Лыжные гонки
Кубок России
Вершина Теи
Мужчины
Спринт, классический стиль
Начало квалификации – 7:40 по московскому времени, начало финалов – 9:00 по московскому времени
Прямая трансляция – в группе проекта «На лыжи!»
Старт-лист
18. Илья Семиков
20. Андрей Мельниченко
22. Савелий Коростелев
25. Артем Мальцев
26. Иван Якимушкин
27. Андрей Кузнецов
28. Глеб Ретивых
33. Денис Филимонов
35. Илья Порошкин
36. Андрей Собакарев
37. Сергей Ардашев
38. Андрей Краснов
40. Алексей Виценко
43. Федор Назаров
44. Евгений Белов
47. Ермил Вокуев
48. Андрей Парфенов
63. Денис Спицов
72. Станислав Волженцев
76. Алексей Червоткин
77. Александр Ившин
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