Большунов, Устюгов, Мальцев, Ретивых, Непряева, Ступак, Степанова, Кулешова вошли в основной состав кандидатов в сборную России по лыжам

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Матвеева Станислав Волженцев Алексей Виценко Алия Иксанова Глеб Ретивых Ольга Царева Анастасия Кулешова (Седова) Алиса Жамбалова Сергей Устюгов Ермил Вокуев Андрей Ларьков Артем Мальцев Наталья Непряева Алексей Червоткин Андрей Феллер Юлия Ступак (Белорукова) Андрей Мельниченко Илья Семиков Лилия Васильева Артем Николаев Денис Спицов Иван Якимушкин Татьяна Сорина (Алешина) Лариса Рясина Александр Большунов Ольга Кучерук Ярослав Рыбочкин Мария Истомина Светлана Заборская Екатерина Смирнова Александр Терентьев Ольга Сергеева Илья Порошкин Александр Гребенько Алексей Шемякин Анна Грухвина Денис Филимонов Наталья Шевченко (Мекрюкова) Анастасия Фалеева Кристина Кускова Вероника Степанова Елизавета Шалабода Антон Тимашов Екатерина Мегедь Федор Назаров Анастасия Рыгалина Илья Трегубов Иван Горбунов Виктория Трошина Елизавета Бекишева Алеся Рушенцева Лыжи

Министерство спорта России опубликовало список кандидатов в сборную России по лыжным гонкам на 2022-2023 годы. 

Основной состав

Женщины: Елизавета Бекишева, Лилия Васильева, Анна Грухвина, Светлана Заборская, Мария Истомина, Анастасия Кулешова, Кристина Кускова, Екатерина Мегедь, Наталья Непряева, Алеся Рушенцева, Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Юлия Ступак, Виктория Трошина, Анастасия Фалеева, Ольга Царева, Елизавета Шалабода, Наталия Шевченко.

Мужчины: Александр Большунов, Алексей Виценко, Ермил Вокуев, Станислав Волженцев, Иван Горбунов, Ильназ Закиров, Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Федор Назаров, Артем Николаев, Илья Порошкин, Глеб Ретивых, Ярослав Рыбочкин, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Денис Филимонов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин. 

Резервный состав

Женщины: Дарья Белослудцева, Елизавета Горбунова, Анастасия Доценко, Алиса Жамбалова, Алия Иксанова, Ольга Кучерук, Наталья Матвеева, Светлана Николаева, Анастасия Одинокова, Евгения Рудометова, Лариса Рясина, Ольга Сергеева.

Мужчины: Дмитрий Васильев, Дмитрий Горошников, Александр Гребенько, Сергей Забалуев, Максим Зубцов, Иван Селезнев, Павел Соловьев, Антон Тимашов, Илья Трегубов, Андрей Феллер, Владимир Фролов, Алексей Шемякин. 

С полным списком спортсменов, а также тренеров и специалистов, работающих с командой, можно ознакомиться здесь. 

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