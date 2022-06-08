Большунов, Устюгов, Мальцев, Ретивых, Непряева, Ступак, Степанова, Кулешова вошли в основной состав кандидатов в сборную России по лыжам

Министерство спорта России опубликовало список кандидатов в сборную России по лыжным гонкам на 2022-2023 годы.

Основной состав

Женщины: Елизавета Бекишева, Лилия Васильева, Анна Грухвина, Светлана Заборская, Мария Истомина, Анастасия Кулешова, Кристина Кускова, Екатерина Мегедь, , Алеся Рушенцева, Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, , , , Виктория Трошина, Анастасия Фалеева, Ольга Царева, Елизавета Шалабода, Наталия Шевченко.

Мужчины: , Алексей Виценко, Ермил Вокуев, Станислав Волженцев, Иван Горбунов, Ильназ Закиров, Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Федор Назаров, Артем Николаев, Илья Порошкин, Глеб Ретивых, Ярослав Рыбочкин, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Денис Филимонов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин.

Резервный состав

Женщины: Дарья Белослудцева, Елизавета Горбунова, Анастасия Доценко, Алиса Жамбалова, Алия Иксанова, Ольга Кучерук, Наталья Матвеева, Светлана Николаева, Анастасия Одинокова, Евгения Рудометова, Лариса Рясина, Ольга Сергеева.

Мужчины: Дмитрий Васильев, Дмитрий Горошников, Александр Гребенько, Сергей Забалуев, Максим Зубцов, Иван Селезнев, Павел Соловьев, Антон Тимашов, Илья Трегубов, Андрей Феллер, Владимир Фролов, Алексей Шемякин.

С полным списком спортсменов, а также тренеров и специалистов, работающих с командой, можно ознакомиться здесь.