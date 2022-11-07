Лыжные гонки. «Югория. Первый снег». Непряева, Степанова, Смирнова, Истомина, Фалеева выступят в коньковой «разделке» на 5 км
8 ноября в рамках соревнований «Югория. Первый снег» лыжницы пробегут гонку с раздельным стартом на 5 км свободным стилем.
Лыжные гонки
«Югория. Первый снег»
5 км, свободный стиль
Женщины
Начало – 9.00 по московскому времени.
Старт-лист
2. Екатерина Смирнова
3. Мария Истомина
4. Елизавета Пантрина
8. Алена Баранова
9. Анна Грухвина
10. Кристина Кускова
12. Диана Соболева
Полный старт-лист доступен здесь.
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