Лыжные гонки. «Югория. Первый снег». Непряева, Степанова, Смирнова, Истомина, Фалеева выступят в коньковой «разделке» на 5 км

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8 ноября в рамках соревнований «Югория. Первый снег» лыжницы пробегут гонку с раздельным стартом на 5 км свободным стилем.

Лыжные гонки

«Югория. Первый снег»

5 км, свободный стиль

Женщины

Начало – 9.00 по московскому времени.

Старт-лист

1. Наталья Непряева

2. Екатерина Смирнова

3. Мария Истомина

4. Елизавета Пантрина

5. Дарья Непряева

6. Анастасия Фалеева

7. Вероника Степанова

8. Алена Баранова

9. Анна Грухвина

10. Кристина Кускова

11. Христина Мацокина

12. Диана Соболева

Полный старт-лист доступен здесь.

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