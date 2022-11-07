Лыжные гонки. «Югория. Первый снег». Непряева, Степанова, Смирнова, Истомина, Фалеева выступят в коньковой «разделке» на 5 км

8 ноября в рамках соревнований «Югория. Первый снег» лыжницы пробегут гонку с раздельным стартом на 5 км свободным стилем.

Лыжные гонки

«Югория. Первый снег»

5 км, свободный стиль

Женщины

Начало – 9.00 по московскому времени.

Старт-лист

1.

2. Екатерина Смирнова

3. Мария Истомина

4. Елизавета Пантрина

5.

6.

7.

8. Алена Баранова

9. Анна Грухвина

10. Кристина Кускова

11.

12. Диана Соболева

Полный старт-лист доступен здесь.