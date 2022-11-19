Лыжи. Кубок России. Непряева, Степанова, Истомина и Прокофьева выступят в гонке на 5 км свободным стилем

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20 ноября на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи женщины пробегут гонку на 5 км свободным стилем.

Лыжные гонки

Кубок России

Вершина Теи

Женщины

5 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 7:00 по московскому времени

Старт-лист

66. Христина Мацокина

67. Лидия Горбунова

75. Анна Грухвина

79. Алена Баранова

80. Вероника Степанова

81. Мария Истомина

82. Анастасия Прокофьева

83. Наталья Непряева

85. Евгения Крупицкая

86. Дарья Непряева

91. Елизавета Шалабода

94. Екатерина Смирнова

97. Анастасия Фалеева

100. Анастасия Доценко

102. Алиса Жамбалова

103. Алия Иксанова

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