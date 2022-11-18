Лыжи. Кубок России. Непряева, Сорина, Степанова и Мацокина пробегут классический спринт

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Анастасия Доценко Алия Иксанова Кубок России Алиса Жамбалова Наталья Непряева Татьяна Сорина (Алешина) Лариса Рясина Мария Истомина Екатерина Смирнова Христина Мацокина Анна Грухвина Анастасия Фалеева Вероника Степанова Елизавета Шалабода Екатерина Мегедь Дарья Непряева Евгения Крупицкая Ольга Жолудева Лыжи

19 ноября в Вершине Теи стартует первый этап Кубка России по лыжным гонкам. Женщины пробегут классический спринт.

Лыжные гонки

Кубок России

Вершина Теи

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 7:00 по московскому времени, начало финалов – 9:00 по московскому времени

Прямая трансляция – в группе проекта «На лыжи!»

Старт-лист

5. Ольга Жолудева

10. Евгения Крупицкая

19. Мария Истомина

25. Вероника Степанова

27. Екатерина Смирнова

28. Татьяна Сорина

29. Христина Мацокина

30. Наталья Непряева

31. Лариса Рясина

32. Дарья Непряева

34. Елизавета Шалабода

35. Анастасия Фалеева

38. Алиса Жамбалова

42. Екатерина Мегедь

43. Алия Иксанова

49. Анна Грухвина

50. Анастасия Доценко

🤦‍♂️ Наши лыжи покажут... с веб-камер. Это из-за конфликта Вяльбе и «Матч ТВ», но не только

Календарь российских турниров по лыжам сезона-2022/23: Кубок России стартует в ноябре, чемпионат России пройдет в марте в Тюмени

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные