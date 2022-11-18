Лыжи. Кубок России. Непряева, Сорина, Степанова и Мацокина пробегут классический спринт
19 ноября в Вершине Теи стартует первый этап Кубка России по лыжным гонкам. Женщины пробегут классический спринт.
Лыжные гонки
Кубок России
Вершина Теи
Женщины
Спринт, классический стиль
Начало квалификации – 7:00 по московскому времени, начало финалов – 9:00 по московскому времени
Прямая трансляция – в группе проекта «На лыжи!»
Старт-лист
5. Ольга Жолудева
10. Евгения Крупицкая
19. Мария Истомина
27. Екатерина Смирнова
28. Татьяна Сорина
29. Христина Мацокина
30. Наталья Непряева
31. Лариса Рясина
32. Дарья Непряева
34. Елизавета Шалабода
38. Алиса Жамбалова
42. Екатерина Мегедь
43. Алия Иксанова
49. Анна Грухвина
50. Анастасия Доценко
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