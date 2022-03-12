Лыжи. Кубок мира. Йохауг, Карлссон, Андерссон, Диггинс, Сундлинг пробегут 10-километровую «разделку» свободным стилем

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12 марта в шведском Фалуне на этапе Кубка мира по лыжным гонкам женщины пробегут гонку на 10 км с раздельным стартом свободным стилем. 

Сборная России отстранена от участия в соревнованиях. 

Кубок мира по лыжным гонкам

Фалун, Швеция

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 16:15 по московскому времени. 

Старт-лист 

20. Лотта Венг (Норвегия)

21. Рагнхиль Хага (Норвегия) 

23. Шарлотте Калла (Швеция)

25. Надин Фандрих (Швейцария)

26. Анамария Лампич (Словения) 

28. Фрида Карлссон (Швеция) 

30. Криста Пярмякоски (Финляндия) 

32. Эбба Андерссон (Швеция) 

34. Кертту Нисканен (Финляндия) 

38. Рози Бреннан (США) 

40. Тереза Штадлобер (Австрия) 

42. Джесси Диггинс (США) 

44. Тириль Венг (Норвегия) 

50. Юнна Сундлинг (Швеция) 

54. Хайди Венг (Норвегия)

56. Тереза Йохауг (Норвегия) 

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