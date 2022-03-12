Лыжи. Кубок мира. Йохауг, Карлссон, Андерссон, Диггинс, Сундлинг пробегут 10-километровую «разделку» свободным стилем

12 марта в шведском Фалуне на этапе Кубка мира по лыжным гонкам женщины пробегут гонку на 10 км с раздельным стартом свободным стилем.

Сборная России отстранена от участия в соревнованиях.

Кубок мира по лыжным гонкам

Фалун, Швеция

Женщины

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало – 16:15 по московскому времени.

Старт-лист

20. (Норвегия)

21. (Норвегия)

23. (Швеция)

25. Надин Фандрих (Швейцария)

26. (Словения)

28. (Швеция)

30. (Финляндия)

32. (Швеция)

34. (Финляндия)

38. Рози Бреннан (США)

40. (Австрия)

42. (США)

44. (Норвегия)

50. (Швеция)

54. (Норвегия)

56. (Норвегия)