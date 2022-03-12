Лыжи. Кубок мира. Смешанная эстафета. Тонсет и Йохауг побегут за Норвегию, Поромаа и Карлссон – за Швецию, Нисканен и Пярмякоски – за Финляндию

13 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне пройдет смешанная эстафета.
Сборная России отстранена от участия в соревнованиях.
Кубок мира по лыжным гонкам
Фалун, Швеция
Смешанная эстафета
4 х 5 км, свободный стиль
Начало – 12:30 по московскому времени.
Старт-лист
1. Норвегия-1 (Хайди Венг, Ханс Кристер Холунн, Дидрик Тонсет, Тереза Йохауг)
2. Швеция-1 (Эбба Андерссон, Вильям Поромаа, Йенс Бурман, Фрида Карлссон)
3. Финляндия-1 (Кертту Нисканен, Пертту Хювяринен, Ииво Нисканен, Криста Пярмякоски)
4. США-1 (Рози Бреннан, Зак Кеттерсон, Скотт Паттерсон, Джесси Диггинс)
5. Франция (Дельфин Клодель, Клеман Парисс, Морис Манифика, Флора Дольчи)
6. Германия-1 (Катарина Хенниг, Йонас Доблер, Фридрих Мох, Виктория Карл)
7. Италия (Люция Скардони, Франческо де Фабиани, Джандоменико Сальвадори, Катерина Ганц)
13. Швеция-2 (Шарлотте Калла, Эрик Руше, Бьорн Сандстрем, Моа Ульссон)
17. Норвегия-2 (Рагнхиль Хага, Шюр Рете, Симен Хегстад Крюгер, Марте Сконес)