Лыжи. Кубок мира. Смешанная эстафета. Тонсет и Йохауг побегут за Норвегию, Поромаа и Карлссон – за Швецию, Нисканен и Пярмякоски – за Финляндию

13 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне пройдет смешанная эстафета.

Сборная России отстранена от участия в соревнованиях.

мира по лыжным гонкам

Фалун, Швеция

Смешанная эстафета

4 х 5 км, свободный стиль

Начало – 12:30 по московскому времени.

Старт-лист

1. Норвегия-1 ( , Ханс Кристер Холунн, Дидрик Тонсет, )

2. Швеция-1 (Эбба Андерссон, Вильям Поромаа, Йенс Бурман, )

3. Финляндия-1 (Кертту Нисканен, Пертту Хювяринен, Ииво Нисканен, Криста Пярмякоски)

4. США-1 (Рози Бреннан, Зак Кеттерсон, Скотт Паттерсон, )

5. Франция (Дельфин Клодель, Клеман Парисс, Морис Манифика, Флора Дольчи)

6. Германия-1 (Катарина Хенниг, Йонас Доблер, Фридрих Мох, Виктория Карл)

7. Италия (Люция Скардони, Франческо де Фабиани, Джандоменико Сальвадори, Катерина Ганц)

13. Швеция-2 (Шарлотте Калла, Эрик Руше, Бьорн Сандстрем, Моа Ульссон)

17. Норвегия-2 (Рагнхиль Хага, Шюр Рете, Симен Хегстад Крюгер, Марте Сконес)