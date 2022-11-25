Лыжи. Кубок мира. Андерссон, Карлссон, Пярмякоски, Нисканен, Венг, Диггинс выступят в классической «разделке» на 10 км

26 ноября на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке женщины пробегут «разделку» на 10 км классическим стилем.

мира-2022/23 по лыжным гонкам

Рука, Финляндия

Женщины

10 км, раздельный старт, классический стиль

Начало – 13.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

5. Майя Далквист (Швеция)

11. Йоханна Хагстрем (Швеция)

26. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)

29. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)

30. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия)

32. (Норвегия)

34. (Финляндия)

36. Кертту Нисканен (Финляндия)

38. (США)

40. Тереза Штадлобер (Австрия)

42. Рози Бреннан (США)

44. (Швеция)

46. Тириль Венг (Норвегия)

48. Виктория Карл (Германия)

50. Эмма Рибом (Швеция)

52. Дельфин Клодель (Франция)

54. Эбба Андерссон (Швеция)

56. Катарина Хенниг (Германия)

Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке