Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке
С 25 по 27 ноября в финской Руке пройдет первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.
Сборная России не выступит на Кубке мира сезона-2022/23 из-за отстранения.
Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам
Рука, Финляндия
Расписание трансляций
25 ноября, пятница
Спринт, классический стиль, мужчины и женщины
Квалификация – 12:00
Финалы – 14:30 Матч! Арена
26 ноября, суббота
10 км, классический стиль, раздельный старт, женщины
13:00 Матч! Арена
10 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины
15:30 Матч! Арена
27 ноября, воскресенье
20 км, гонка преследования, свободный стиль, женщины
14:00 Матч! Арена
20 км, гонка преследования, свободный стиль, мужчины
15:30 Матч! Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское. Указаны только прямые трансляции.
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