Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке

С 25 по 27 ноября в финской Руке пройдет первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

Сборная России не выступит на Кубке мира сезона-2022/23 из-за отстранения.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

Рука, Финляндия

Расписание трансляций

25 ноября, пятница

Спринт, классический стиль, мужчины и женщины

Квалификация – 12:00

Финалы – 14:30 Матч! Арена

26 ноября, суббота

10 км, классический стиль, раздельный старт, женщины

13:00 Матч! Арена

10 км, классический стиль, раздельный старт, мужчины

15:30 Матч! Арена

27 ноября, воскресенье

20 км, гонка преследования, свободный стиль, женщины

14:00 Матч! Арена

20 км, гонка преследования, свободный стиль, мужчины

15:30 Матч! Арена

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское. Указаны только прямые трансляции.

Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2022/23: «Тур де Ски» стартует 31 декабря, в марте женщины побегут 50 км в Холменколлене