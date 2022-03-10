Лыжи. Кубок мира. Сундлинг, Фалла, Далквист, Лампич, Фандрих, Диггинс выступят в классическом спринте

11 марта на этапе Кубка мира в Фалуне женщины пробегут классический спринт. Сборная России отстранена от участия в соревнованиях.

мира по лыжным гонкам

Фалун, Швеция

Женщины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 11:45 по московскому времени, начало финала – 14:15.

Старт-лист

3. Майя Далквист (Швеция)

5. (Швеция)

7. Йоханна Хагстрем (Швеция)

9. Надин Фандрих (Швеция)

11. Фалла (Норвегия)

13. Анамария Лампич (Словения)

15. (США)

17. Тириль Венг (Норвегия)

19. Джулия Керн (США)

21. Рози Бреннан (США)

23. Йоханна Матинтало (Финляндия)

25. Лаурин ван дер Граф (Швейцария)

26. (Швеция)

27. Лотта Венг (Норвегия)

29. Ясми Йоенсуу (Финляндия)

31. Катержина Янатова (Чехия)

33. Лаура Гиммлер (Германия)

35. Криста Пярмякоски (Финляндия)

39. Кертту Нисканен (Финляндия)

41. Катарина Хенниг (Германия)

44. Хайди Венг (Норвегия)

46. Фрида Карлссон (Швеция)