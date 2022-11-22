Карлссон, Андерссон, Далквист, Поромаа, Халварссон, Бурман вошли в состав сборной Швеции на этап Кубка мира в Руке

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Швеции жен сборная Швеции Калле Халварссон Оскар Свенссон Йоханна Хагстрем Йенс Бурман Эбба Андерссон Анна Дювик Майя Далквист Фрида Карлссон Эрик Руше Эмма Рибом Вильям Поромаа Эмиль Даниэльссон Антон Перссон Лео Юханссон Эдвин Ангер Ингрид Халлквист Моа Илар Лыжи

Стал известен состав сборной Швеции по лыжным гонкам на первый этап Кубка мира, который пройдет в Руке с 25 по 27 ноября.

Сборная Швеции

Женщины

Эбба Андерссон

Майя Далквист

Анна Дювик

Йоханна Хагстрем

Ингрид Халлквист

Моа Илар

Фрида Карлссон

Эмма Рибом

Мужчины

Эдвин Ангер

Йенс Бурман

Эмиль Даниэльссон

Калле Халварссон

Лео Юханссон

Антон Перссон

Вильям Поромма

Оскар Свенссон

Эрик Руше

Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке

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