Карлссон, Андерссон, Далквист, Поромаа, Халварссон, Бурман вошли в состав сборной Швеции на этап Кубка мира в Руке

Стал известен состав сборной Швеции по лыжным гонкам на первый этап Кубка мира, который пройдет в Руке с 25 по 27 ноября.

Сборная Швеции

Женщины

Анна Дювик

Йоханна Хагстрем

Ингрид Халлквист

Моа Илар

Эмма Рибом

Мужчины

Эдвин Ангер

Эмиль Даниэльссон

Лео Юханссон

Антон Перссон

Вильям Поромма

Оскар Свенссон

Эрик Руше

Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке