Лыжи. Турнир в Бруксвалларне. Халварссон, Поромаа, Свенссон, Андерссон, Карлссон пробегут гонку на 15 км свободным стилем.

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20 ноября на турнире по в Бруксвалларне пройдут мужская и женская гонки на 15 км свободным стилем. 

Лыжные гонки

Турнир в Бруксвалларне

Бруксвалларна, Швеция

15 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало мужской гонки – 12.45 по московскому времени, начало женской гонки – 14.25 по московскому времени. 

Мужчины

83. Алвар Мюльбак

88. Оскар Свенссон 

97. Вильям Поромаа 

114. Юхан Хагстрем 

115. Калле Халварссон 

121. Йенс Бурман

Женщины

5. Йенни Ларссон

47. Анна Дювик 

49. Луисе Линдстрем

55. Фрида Карлссон 

56. Йенни Солин

57. Эбба Андерссон 

Полный старт-лист можно посмотреть на сайте FIS (мужчины/женщины)

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