Лыжи. Турнир в Бруксвалларне. Халварссон, Поромаа, Свенссон, Андерссон, Карлссон пробегут гонку на 15 км свободным стилем.

20 ноября на турнире по в Бруксвалларне пройдут мужская и женская гонки на 15 км свободным стилем.

Лыжные гонки

Турнир в Бруксвалларне

Бруксвалларна, Швеция

15 км, раздельный старт, свободный стиль

Начало мужской гонки – 12.45 по московскому времени, начало женской гонки – 14.25 по московскому времени.

Мужчины

83. Алвар Мюльбак

88.

97. Вильям Поромаа

114. Юхан Хагстрем

115.

121.

Женщины

5. Йенни Ларссон

47.

49. Луисе Линдстрем

55.

56. Йенни Солин

57.

Полный старт-лист можно посмотреть на сайте FIS (мужчины/женщины).