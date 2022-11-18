Лыжи. Турнир в Бруксвалларне. Далквист, Карлссон, Рибом, Халварссон и Поромаа выступят в классических спринтах

18 ноября на турнире по лыжным гонкам в Бруксвалларне пройдут мужской и женский спринты классическим стилем.

Лыжные гонки

Турнир в Бруксвалларне

Бруксвалларна, Швеция

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 10:45, финалы – после 13:10 по московскому времени.

Женщины

Майя Далквист

Эмма Рибом

Фрида Карлссон

Йоханна Хагстрем

Анна Дювик

Йенни Солин

Лиза Винса

Мужчины

Калле Халварссон

Вильям Поромаа

Антон Перссон

Густав Берглунд

Карл-Юхан Вестберг

Оскар Свенссон

Эмиль Перссон

Полные старт-листы можно посмотреть здесь.