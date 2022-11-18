Лыжи. Турнир в Бруксвалларне. Далквист, Карлссон, Рибом, Халварссон и Поромаа выступят в классических спринтах
18 ноября на турнире по лыжным гонкам в Бруксвалларне пройдут мужской и женский спринты классическим стилем.
Лыжные гонки
Бруксвалларна, Швеция
Спринт, классический стиль
Начало квалификации – 10:45, финалы – после 13:10 по московскому времени.
Женщины
Майя Далквист
Эмма Рибом
Фрида Карлссон
Йоханна Хагстрем
Анна Дювик
Йенни Солин
Лиза Винса
Мужчины
Калле Халварссон
Вильям Поромаа
Антон Перссон
Густав Берглунд
Карл-Юхан Вестберг
Оскар Свенссон
Эмиль Перссон
Полные старт-листы можно посмотреть здесь.
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