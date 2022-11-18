Лыжи. Турнир в Бруксвалларне. Андерссон, Рибом, Халварссон, Бурман пробегут «разделку» классическим стилем

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19 ноября на турнире в шведской Бруксвалларне пройдут гонки с раздельного старта классическим стилем.

Лыжные гонки

Турнир в Бруксвалларне

Бруксвалларна, Швеция

10 км, раздельный старт, классический стиль

Мужчины

Начало – 13.00 по московскому времени.

Старт-лист

185. Алвар Мюльбак

190. Оскар Свенссон

194. Антон Перссон

201. Калле Халварссон

217. Йенс Бурман

Женщины

Начало – 14.35 по московскому времени.

Старт-лист

57. Майя Далквист

58. Йоханна Хагстрем

60. Эбба Андерссон

64. Ида Даль

66. Эмма Рибом

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