Лыжи. Турнир в Бруксвалларне. Андерссон, Рибом, Халварссон, Бурман пробегут «разделку» классическим стилем
19 ноября на турнире в шведской Бруксвалларне пройдут гонки с раздельного старта классическим стилем.
Лыжные гонки
Турнир в Бруксвалларне
Бруксвалларна, Швеция
10 км, раздельный старт, классический стиль
Мужчины
Начало – 13.00 по московскому времени.
Старт-лист
185. Алвар Мюльбак
190. Оскар Свенссон
194. Антон Перссон
201. Калле Халварссон
217. Йенс Бурман
Женщины
Начало – 14.35 по московскому времени.
Старт-лист
57. Майя Далквист
58. Йоханна Хагстрем
60. Эбба Андерссон
64. Ида Даль
66. Эмма Рибом
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