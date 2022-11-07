Елена Вяльбе: «Состояние Большунова лучше, но пока есть болевые ощущения»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвела итоги первого дня соревнований «Югория. Первый снег» в Ханты-Мансийске.

Наталья Непряева и Сергей Ардашев победили в классических спринтах.

«Нормальные результаты, приятно было сегодня смотреть на ребят, Россия победила! Непряева отлично выступила, уверена, что она сможет и дальше показывать свой высокий уровень. Никто, кроме Ардашева, сильно не удивил. Все на своих местах, приятно порадовала выступлением Вероника Степанова. Но в целом, нет чего‑то сильно удивившего.

Такие контрольные старты мы всегда проводили, даже когда были международные соревнования. Эти гонки специально были организованы под ребят. Раньше у нас так же были похожие старты, какая разница, что они были в Финляндии, что теперь в России?» – сказала Вяльбе.

Также она рассказала о состоянии Александра Большунова, который пропустил первую гонку из-за растяжения голеностопа.

«Состояние Большунова лучше, но пока есть болевые ощущения. Это все‑таки контрольная тренировка, поэтому она не настолько важна, чтобы рисковать», – добавила глава ФЛГР.

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