«Бегать за медали, без зрителей и без ТВ-трансляции – мечты Елены Вяльбе стали реальностью». Губерниев о Кубке России по лыжам

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о непоказе Кубка России по лыжным гонкам на ТВ.

«А никто и не ссорился! Просто ФЛГР (Федерация лыжных гонок России – Sports.ru) продала права на трансляции каналу «Забвение ТВ», и все…

Бегать за медали, без зрителей и без ТВ-трансляции – мечты Елены Вяльбе стали реальностью...» – написал Губерниев в телеграм-канале.

«А в биатлоне все прекрасно! Зрителей уважают, соревнования проводят для болельщиков! Прямые эфиры будут уже на следующей неделе!

Я лечу в Ханты, 24 ноября первые гонки КР! Трансляции на «Матч ТВ» и «Арене»! И это в разгар футбольного ЧМ!» – добавил он.

🤦‍♂️ Наши лыжи покажут... с веб-камер. Это из-за конфликта Вяльбе и «Матч ТВ», но не только

Вяльбе и Губерниев поспорили, где брать призовые для спортсменов. Неправы оба: «валяться в ногах у спонсоров» – не выход