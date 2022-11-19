Вяльбе о трансляции Кубка России с веб-камер: «Был такой интернет, такое место. Я ничего объяснять не буду!»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о трансляции первого этапа Кубка России с веб-камер.

Соревнования проходили в Вершине Теи.

«Был такой интернет, такое место. Хорошо, что трансляция хотя бы вообще была. Я ничего объяснять не буду! Я этим не занимаюсь.

Те, кто хотел, посмотрел. На сайте федерации все было! Не нужно смотреть веб-камеры, смотрите соревнования!» – сказала Вяльбе.

Ранее ФЛГР передала права на показ гонок каналу «Телеспорт», однако он не транслирует первый этап Кубка России.

🤦‍♂️ Наши лыжи покажут... с веб-камер. Это из-за конфликта Вяльбе и «Матч ТВ», но не только