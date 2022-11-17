Терюшков о спортивных санкциях: «Мы не должны были ждать, когда нам щелкнут по носу. Правильным был выход России из организаций, где нарушаются нормы права и морали»

Депутат Госдумы Роман Терюшков высказался о приостановке членства России в Международном паралимпийском комитете (МПК).

«Произошло то, о чем я говорил еще в начале марта. Мы не должны были ждать, когда нам публично щелкнут по носу, правильным был инициативный выход России из организаций, в которых нарушаются все мыслимые нормы права и морали.

Мы не хотели там больше находиться. А вышло теперь так, что нас выставили вон. Россия является одним из лидеров практически во всех видах спорта. Соревнования с нами – всегда афиша, аудитория и, как следствие, заработанные деньги. Поэтому именно мы должны были выставлять свои требования, ставить ультиматумы.

Хотите видеть Россию? Тогда никакой дискриминации по национальному признаку, никаких нейтральных спортсменов. Подавляющее большинство наших спортивных чиновников за девять месяцев никак не может поверить в то, что как было раньше, уже не будет. Они шли и продолжают идти на поводу МОК и спортивных федераций.

Таким образом, восстанавливать спортивный суверенитет России ответственные за это лица до сих пор не хотят. А раз у нас такая позиция, то коллективный Запад и пробует с нами разнообразные трюки», – сказал Терюшков.

«Автор идеи, как всегда, в своем репертуаре». Даже депутаты в шоке от законопроекта Терюшкова не признавать CAS