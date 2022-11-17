«Для паралимпийцев спорт – это жизнь. Отнимать ее – особая изуверская позиция». Журова о приостановке членства ПКР

Депутат Госдумы Светлана Журова раскритиковала решение Международного паралимпийского комитета (МРК) приостановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Паралимпийский комитет не услышал слова [Томаса] Баха о том, что если спортивные чиновники пойдут на поводу у политиков, то потеряется понятие спорта и честного соревнования.

Паралимпийское движение первоначально создавалось как фестиваль, соревнование для реабилитации идей. Несколько десятилетий назад это не было сугубо спортивным соревнованием.

Но сейчас это превратилось в настоящий спорт, спорт особых людей, может быть, даже более сильных духом, чем у олимпийцев. Для них это сама жизнь.

Если для обычного спортсмена это карьера, которая, несомненно, играет важную роль, то для паралимпийцев зачастую это просто жизнь. И отнимать ее у них – это особая изуверская позиция Международного паралимпийского комитета», – сказала Журова.

Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России