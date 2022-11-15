Проект «На лыжи!» покажет первый этап Кубка России по лыжным гонкам

Проект «На лыжи!» организует показ первого этапа Кубка России по лыжным гонкам.

«Друзья! Информация по поводу минимального показа первого этапа Кубка России в Вершине Теи (Хакасия), который пройдет 19-20 ноября.

По вашим просьбам мы передали оборудование (очень громкое слово для того, что мы передали), которое установят в зоне старта/финиша. Выведем прямой эфир со статичной картинкой на нашу страницу ВКонтакте. Подписывайтесь, и вам придет уведомление.

Спасибо Вячеславу Веденину за содействие!

Заранее просим:

1️⃣ Отнеситесь к тому, что вы увидите, так: «Это лучше, чем ничего!» Это максимум того, что мы могли предпринять.

2️⃣ Приходите в эфир и поддержите нас! Мы будем вести текстовую трансляцию, но картинка будет «так себе». Уверены, будет много негатива. Поэтому ваша поддержка важна.

3️⃣ На стадионе будут работать комментаторы. Одна из них – наш большой друг – Екатерина Лиханова. Возможно, в трансляции сможем услышать ее комментарии. Надеемся.

Так что давайте дружно приходите на эфир. Там будет возможность писать комментарии, поэтому будем обсуждать гонку в онлайн-режиме и комментировать ее ход.

P.S. И держите 🤞🏻, чтобы хоть это получилось», – сообщили в проекте «На лыжи!».

Календарь российских турниров по лыжам сезона-2022/23: Кубок России стартует в ноябре, чемпионат России пройдет в марте в Тюмени