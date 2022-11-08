«Нам нужно обратить внимание на электроэнергию не в Милане, а в Забайкалье». Губерниев о переносе этапа Кубка мира по лыжам

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о переносе этапа Кубка мира по лыжным гонкам из Милана в Ливиньо в связи с ростом цен на электроэнергию.

«Факт, без всякого сомнения, ожидаемый, но нам в нашем возвращении это никак не поможет. Надо это понимать, потому что я по‑прежнему считаю, что с этими трудностями будут справляться.

Нам нужно обратить внимание не на электроэнергию в Милане, а на электроэнергию в Забайкалье, например. Нам нужно обращать внимание на свою страну, а не на то, что происходит за границей.

У нас все готово для проведения этапа Кубка России в Сыктывкаре? Или мы будем обсуждать Милан? Милан проживет, а вот каким будет качество телевизионной картинки на российских соревнованиях по лыжным гонкам, это вопрос.

И будет ли вообще трансляция. С биатлоном‑то все будет в порядке, а с лыжными гонками я не уверен», – сказал Губерниев.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам перенесен из Милана в Ливиньо из-за роста цен на электроэнергию