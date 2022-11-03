Группа Сорина приедет на первые два этапа Кубка России в Хакасии в полном составе

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин сообщил, что его группа в полном составе приедет на первые два этапа Кубка России.

Соревнования пройдут в Хакасии с 19 ноября по 4 декабря.

«Едем в Хакасию в полном составе, а по участию уже будем решать на месте. Вполне возможно, что кто‑то какие‑то гонки пропустит. Будем смотреть по состоянию. Вероника (Степанова) тоже приедет на этап Кубка России: готовится, все хорошо

Также приедет в Хакасию и Татьяна (Сорина), которая ранее восстанавливалась после операции на плече. Вполне возможно, что будет участвовать. Чувствует она себя хорошо, полноценные тренировки начала еще летом», – сказал Сорин.

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