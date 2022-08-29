Календарь российских турниров по лыжам сезона-2022/23: Кубок России стартует в ноябре, чемпионат России пройдет в марте в Тюмени

Теги лыжные гонки чемпионат России Красногорская лыжня Кубок России Лыжи

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) представила календарный план основных всероссийских соревнований в сезоне-2022/23.

Календарь всероссийских соревнований по лыжным гонкам

2022 год

Чемпионат России (лыжероллеры)

Тюмень, 16-20 сентября

Кубок России, финал (лыжероллеры) 

Заинск, 28 сентября – 2 октября

Всероссийские соревнования

Алдан, 28-31 октября

Всероссийские соревнования «Хибинская гонка»

Кировск, 17-20 ноября

Кубок России, I этап

Вершина Теи, 19-20 ноября

Всероссийские соревнования «Сыктывкарская лыжня»

Сыктывкар, 26-27 ноября

Кубок России, II этап «Кубок Хакасии»

Вершина Теи, 30 ноября – 4 декабря

Кубок России, III этап «Приз М.Девятьярова»

Чусовой, 10-13 декабря

Кубок России, IV этап 

Чепецкое, 17-20 декабря

Всероссийские соревнования «Кубок Сибири»

Новосибирск, 22-25 декабря

Кубок России, V этап «Красногорская лыжня»

Красногорск, 25-28 декабря

2023 год

Кубок России, VI этап

Сыктывкар, 12-15 января

Кубок России, VII этап

Красногорск, 3-5 февраля

Всероссийские соревнования «Чемпионские высоты»

Эстосадок / Сыктывкар (место в состоянии согласования), 23 февраля – 5 марта

Чемпионат России

Тюмень, 18-26 марта

Всероссийские соревнования «Праздник Севера»

Мурманск, 29-30 марта

Кубок России, VIII этап (финал)

Кировск, 7-9 апреля

Всероссийские соревнования

Апатиты, 11-12 апреля

Чемпионат России (женщины)

Апатиты, 15 апреля

Чемпионат России (мужчины)

Мончегорск, 16 апреля

ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании возможны изменения.

Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2022/23: «Тур де Ски» стартует 31 декабря, в марте женщины побегут 50 км в Холменколлене 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные