Календарь российских турниров по лыжам сезона-2022/23: Кубок России стартует в ноябре, чемпионат России пройдет в марте в Тюмени

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) представила календарный план основных всероссийских соревнований в сезоне-2022/23.
Календарь всероссийских соревнований по лыжным гонкам
2022 год
Чемпионат России (лыжероллеры)
Тюмень, 16-20 сентября
Кубок России, финал (лыжероллеры)
Заинск, 28 сентября – 2 октября
Всероссийские соревнования
Алдан, 28-31 октября
Всероссийские соревнования «Хибинская гонка»
Кировск, 17-20 ноября
Кубок России, I этап
Вершина Теи, 19-20 ноября
Всероссийские соревнования «Сыктывкарская лыжня»
Сыктывкар, 26-27 ноября
Кубок России, II этап «Кубок Хакасии»
Вершина Теи, 30 ноября – 4 декабря
Кубок России, III этап «Приз М.Девятьярова»
Чусовой, 10-13 декабря
Кубок России, IV этап
Чепецкое, 17-20 декабря
Всероссийские соревнования «Кубок Сибири»
Новосибирск, 22-25 декабря
Кубок России, V этап «Красногорская лыжня»
Красногорск, 25-28 декабря
2023 год
Кубок России, VI этап
Сыктывкар, 12-15 января
Кубок России, VII этап
Красногорск, 3-5 февраля
Всероссийские соревнования «Чемпионские высоты»
Эстосадок / Сыктывкар (место в состоянии согласования), 23 февраля – 5 марта
Чемпионат России
Тюмень, 18-26 марта
Всероссийские соревнования «Праздник Севера»
Мурманск, 29-30 марта
Кубок России, VIII этап (финал)
Кировск, 7-9 апреля
Всероссийские соревнования
Апатиты, 11-12 апреля
Чемпионат России (женщины)
Апатиты, 15 апреля
Чемпионат России (мужчины)
Мончегорск, 16 апреля
ПРИМЕЧАНИЕ: в расписании возможны изменения.
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