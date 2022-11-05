Сергей Турышев: «Если спортсмен живет лыжами, мотивация не исчезнет. Мотивацией должно быть желание доказать, что отстранение было несправедливым»

Главный тренер сборной Ханты‑Мансийского автономного округа поделился ожиданиями от нового сезона.

«У нас сейчас любой старт внутри страны будет равняться чемпионату России, потому что все основные ребята — мировые лидеры прошлого сезона — будут бегать. Лыжники из регионов получат шанс попробовать свои силы наравне с сильнейшими.

Из своего опыта знаю, что те, кто не попадает на Кубок мира, рвут и мечут, чтобы доказать, что они тоже сильны и достойны попадания в сборную. А сейчас у них есть шанс проявить себя, посмотреть, сильны ли они по сравнению со сборной или где‑то добавить надо.

Календарь выстроен так, что каждые выходные подстроены под Кубок мира. Наши спортсмены не потеряют в практике, это точно.

Будут ли новые имена? Зима покажет. Хочется, чтобы молодые ребята и девчонки проявляли себя. Саша Большунов и Денис Спицов еще достаточно молодые лыжники, но нам нужно больше молодых ребят.

Если спортсмен живет и горит лыжами, то мотивация не исчезнет. Мотивацией должно быть (желание) вернуться и доказать, что отстранение было несправедливым», — сказал Турышев.