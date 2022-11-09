Елена Вяльбе: «По-моему, среди руководителей Украины вообще нет адекватных людей. Они все либо на игле, либо на стакане»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает неадекватными заявления украинских чиновников в отношении спортсменов из России и Ирана.

Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) предложила исключить РФС из ФИФА и УЕФА. Также исполком УАФ обратился в ФИФА с предложением рассмотреть вопрос о снятии Ирана с чемпионата мира-2022.

«Я вообще не очень смотрю на всякие заявления руководителей Украины. По-моему, там вообще нет адекватных людей. Они все либо на игле, либо на стакане, как это правильнее сказать. Когда слышишь их заявления, становится как-то не по себе. Люди реально не совсем адекватные. С другой стороны, все мы живем в свободных странах, имеем право высказывать все что угодно.

Единственное, что им не надо забывать, что они – руководители страны и должны нести ответственность за свои слова. Еще и Иран бедный приписали, который и так живет сорок с лишним лет под санкциями. И как-то живут же, все идет своим чередом», – сказала Вяльбе.

Украинская ассоциация футбола потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА и отстранить Иран от ЧМ-2022

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