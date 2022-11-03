Вяльбе о законопроекте Терюшкова и Исакова: «Не думаю, что это хорошая идея. Почему мы не должны признавать решения CAS в России, я не очень понимаю»

Теги Государственная дума ФЛГР Елена Вяльбе CAS Политика Роман Терюшков Матч ТВ Эдуард Исаков Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что в стране не стоит отменять признание спортивного арбитража CAS.

Ранее соответствующий законопроект в Госдуму внесли депутат Роман Терюшков и сенатор Эдуард Исаков.

«Я не думаю, что это хорошая идея и правильное решение. Мы часто обращаемся в CAS, и почему мы не должны признавать решения этого суда на территории России, я не очень понимаю.

Надеюсь, что юристы очень хорошо подумают над предложением, которое внесли депутаты», – сказала Вяльбе.

Депутаты Терюшков и Исаков внесли в Госдуму законопроект об отмене признания спортивного арбитража CAS российскими федерациями

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