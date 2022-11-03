Елена Вяльбе: «Я не хочу, чтобы мои дети были похожи на Моргенштерна*. Слава богу, он свалил, есть масса людей, о которых нужно говорить больше»
Елена Вяльбе не хочет, чтобы примером для молодежи был музыкант Моргенштерн.
«Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) показывают отовсюду и вбивают в детей, что он герой и классный. Я не хочу, чтобы мои дети были похожи на Моргенштерна. Он антигерой.
И его пиарят целый день по телевизору! Слава богу, он свалил [из России]. Надеюсь, что не вернется обратно.
У нас есть масса достойных молодых людей, которых нужно показывать по телевизору, говорить про них больше.
Тогда молодежь будет понимать, кто такие великие люди», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) на форуме «Сообщество».
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