Елена Вяльбе: «Я не хочу, чтобы мои дети были похожи на Моргенштерна*. Слава богу, он свалил, есть масса людей, о которых нужно говорить больше»

Елена Вяльбе не хочет, чтобы примером для молодежи был музыкант Моргенштерн.

«Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) показывают отовсюду и вбивают в детей, что он герой и классный. Я не хочу, чтобы мои дети были похожи на Моргенштерна. Он антигерой.

И его пиарят целый день по телевизору! Слава богу, он свалил [из России]. Надеюсь, что не вернется обратно.

У нас есть масса достойных молодых людей, которых нужно показывать по телевизору, говорить про них больше.

Тогда молодежь будет понимать, кто такие великие люди», – сказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) на форуме «Сообщество».