Александр Большунов и Наталья Непряева пропустят второй этап Кубка России в Хакасии

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и олимпийская чемпионка Наталья Непряева пропустят второй этап Кубка России по лыжным гонкам.

Об этом сообщил тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. Соревнования пройдут в Хакасии с 30 ноября по 4 декабря.

«Мы решили пропустить второй этап и участвовать в соревнованиях в Кирово-Чепецке и Красногорске, поскольку если участвовать во всех этапах, то это будет большой нагрузкой», – сказал Бородавко.

Календарь российских турниров по лыжам сезона-2022/23: Кубок России стартует в ноябре, чемпионат России пройдет в марте в Тюмени