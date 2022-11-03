Александр Большунов и Наталья Непряева пропустят второй этап Кубка России в Хакасии

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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов и олимпийская чемпионка Наталья Непряева пропустят второй этап Кубка России по лыжным гонкам.

Об этом сообщил тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. Соревнования пройдут в Хакасии с 30 ноября по 4 декабря.

«Мы решили пропустить второй этап и участвовать в соревнованиях в Кирово-Чепецке и Красногорске, поскольку если участвовать во всех этапах, то это будет большой нагрузкой», – сказал Бородавко.

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