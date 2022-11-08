Этап Кубка мира по лыжным гонкам перенесен из Милана в Ливиньо из-за роста цен на электроэнергию

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Италии, который пройдет 21-22 января, перенесен из Милана в Ливиньо.

Об этом сообщила Международная федерация лыжных видов спорта (FIS). Причиной стал рост цен на электроэнергию.

«Конечно, мы стремимся вносить как можно меньше изменений в первоначальную программу календаря.

Однако мы знаем о трудностях, с которыми сейчас сталкиваются организаторы. Это связано с влиянием глобальных проблем.

Именно поэтому мы постоянно консультируемся и должны уметь вовремя реагировать на ситуацию», – заявил рейс-директор FIS по лыжным гонкам Михал Ламплот.

Ранее сообщалось, что из-за высоких затрат на электричество организаторы, вероятно, не смогут произвести достаточное количество снега в Милане.

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