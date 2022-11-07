Бородавко о Самуэльссоне: «Этот говорливый шведский мальчик просто привлекает к себе внимание. Никакой 100-процентной нетерпимости к допингу у него нет»

Тренер сборной России по лыжным гонкам назвал шведского биатлониста болтуном, а также высказался о политизации спорта.

– Недавно биатлонист Себастьян Самуэльссон, комментируя случай нарушения антидопинговых правил в Швеции, все равно свел все к России, типа «это другое».

– Этот говорливый шведский мальчик просто привлекает к себе внимание, когда ему это выгодно. Никакой 100-процентной нетерпимости к допингу, как он сам заявляет, у него нет. Обращать на него внимание не стоит. Очередной болтун, который пиарит себя на громкой теме.

– Вас сильно задевают высказывания и других высокопоставленных спортивных чиновников? Или уже нет такой острой реакции?

– Да они просто сбросили маски и показали, что якобы независимые спортивные институты очень даже зависимые и действуют по указке. Ничего из того, о чем когда-то давно говорил Пьер де Кубертен, уже не осталось, теперь спорт – голая политика.

Руководители стран давят на руководство своих олимпийских комитетов, а те, в свою очередь, диктуют спортсменам. Порой у них диаметрально противоположные высказывания, как флюгер повернется. Причем не только в отношении России, а вообще.

Те же норвежцы то поддерживают нововведения и реформу лыжных гонок , то критикуют. Но у них всегда заряжены союзники, которые голосуют так, как они скажут. А мы даже со своими ближайшими соседями казахами договориться не могли и всегда оставались в меньшинстве по любым вопросам, – сказал Бородавко.

Самуэльссон о допинге шведской биатлонистки Олссон: «Очень грустное событие. Но не думаю, что это как-то повлияет на доверие к нам»