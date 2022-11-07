Юрий Бородавко: «Наше отстранение надолго. В лучшем случае мы вне соревнований на два года»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что отстранение российских спортсменов от международных соревнований продлится минимум два года.
– На сколько нужно смотреть вперед? Ваш прогноз – долго мы вне мирового спорта?
– Тут ведь много факторов. Когда закончится конфликт между Россией и Украиной, как он закончится, на какой ноте, как Европа переживет зиму, будет ли им поставляться газ, как пройдет голосование в нижнюю палату Конгресса США. Военные действия могут закончиться чуть ли не на следующий день после того, как Украине прекратят поставлять вооружение. Какую команду политики дадут тому же Томасу Баху.
Но то, что я вижу – наше отстранение надолго. В лучшем случае мы вне соревнований на два года. Опять же, очень быстро может все измениться, тут любые прогнозы могут быть неверными, – сказал Бородавко.
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