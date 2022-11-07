Юрий Бородавко: «Наше отстранение надолго. В лучшем случае мы вне соревнований на два года»

Тренер сборной России по лыжным гонкам считает, что отстранение российских спортсменов от международных соревнований продлится минимум два года.

– На сколько нужно смотреть вперед? Ваш прогноз – долго мы вне мирового спорта?

– Тут ведь много факторов. Когда закончится конфликт между Россией и Украиной, как он закончится, на какой ноте, как Европа переживет зиму, будет ли им поставляться газ, как пройдет голосование в нижнюю палату Конгресса США. Военные действия могут закончиться чуть ли не на следующий день после того, как Украине прекратят поставлять вооружение. Какую команду политики дадут тому же .

Но то, что я вижу – наше отстранение надолго. В лучшем случае мы вне соревнований на два года. Опять же, очень быстро может все измениться, тут любые прогнозы могут быть неверными, – сказал Бородавко.